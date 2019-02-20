100 ülkeden sağlık için geliyorlar

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı İhsan Şahin, Türkiye'nin bir sağlık cenneti haline dönüştüğünü ifade ederek, 100 ülkeden insanların sağlıklarına kavuşmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade etti. Sağlık turizminin cirosunun yıllık 5 milyar dolara ulaştığını belirten Şahin, "Sağlık turizminde 2023'te 20 milyar dolara çıkabiliriz. Bunun için önümüzde engel yok, yatırım yapmamıza gerek yok. Sadece elimizdeki imkanları doğru kullanmamız lazım" dedi.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.