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100 ülkeden sağlık için geliyorlar

100 ülkeden sağlık için geliyorlar
Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı İhsan Şahin, 'nin bir sağlık cenneti haline dönüştüğünü ifade ederek, 100 ülkeden insanların sağlıklarına kavuşmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade etti. Sağlık inin cirosunun yıllık 5 milyar dolara ulaştığını belirten , "Sağlık turizminde 2023'te 20 milyar dolara çıkabiliriz. Bunun için önümüzde engel yok, yatırım yapmamıza gerek yok. Sadece elimizdeki imkanları doğru kullanmamız lazım" dedi.

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