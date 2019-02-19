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Otizmli çocuklara TURKCELL desteği
'in himayesinde hayata geçirdiği İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile 'nin dört bir yanındaki ın eğitimine destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, özel sınıflar oluşturuldu ve otizmli çocuklar için bir dijital uygulama geliştirildi. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "10 ilde, 11 sınıfla bin çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Bu sayı artacak" dedi.

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