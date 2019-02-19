TURKCELL'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında, özel sınıflar oluşturuldu ve otizmli çocuklar için bir dijital uygulama geliştirildi. Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "10 ilde, 11 sınıfla bin çocuğumuzun hayatına dokunuyoruz. Bu sayı artacak" dedi.
- Ekonomi
- 19.02.2019
- Gazete
Otizmli çocuklara TURKCELL desteği
- Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mayıs güncel döviz kurları
- EYT Meclis'e gelecek mi? İşte erken emeklilik yasasında son durum...
- Emekliye bayram ikramiyesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.