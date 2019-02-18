Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 3 meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptıklarını anımsatarak, "Böylece önümüzdeki eğitim-öğretim yılında liselerdeki kapasite yüzde 40'tan yüzde 100'e çıkabilecek" diye konuştu. Döner sermaye kapsamındaki üretimden yüzde 15 Hazine kesintisi yapıldığını anlatan Selçuk, "Yüzde 1'e düşürülmesi talebimizi Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ilettik. Bize her zaman destek olan Sayın Bakan uygun gördü, 28 Kasım 2018 itibarıyla kesinti oranını yüzde 15'ten 1'e düşürdü" dedi.
- Ekonomi
- 18.02.2019
- Gazete
Tematik liselerde 3’lü meslek eğitimi
- O hizmetler e-Devlet'ten verildi! Milyonlarca lira cepte kaldı
- ABD Huawei kararını erteledi
- Merkez Bankası'ndan swap ve repo hamlesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.