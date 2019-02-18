Tematik liselerde 3’lü meslek eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 3 meslek alanında eğitim vermesine imkan sağlayan düzenleme yaptıklarını anımsatarak, "Böylece önümüzdeki eğitim-öğretim yılında liselerdeki kapasite yüzde 40'tan yüzde 100'e çıkabilecek" diye konuştu. Döner sermaye kapsamındaki üretimden yüzde 15 Hazine kesintisi yapıldığını anlatan Selçuk, "Yüzde 1'e düşürülmesi talebimizi Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ilettik. Bize her zaman destek olan Sayın Bakan uygun gördü, 28 Kasım 2018 itibarıyla kesinti oranını yüzde 15'ten 1'e düşürdü" dedi.