Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları bugün İstanbul'da bir araya getirecek. WBAF, yüzlerce melek yatırımcıyı 18-19 Şubat'ta Swissotel'de buluşturacak. Foruma, önde gelen borsaların temsilcileri, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonlarının temsilcileri, servet yönetim şirketi paydaşları, 100 milyon doların üzerinde değere sahip şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO) ve 20 ülkeden bakan düzeyinde katılımın olması bekleniyor.
- Ekonomi
- 18.02.2019
- Gazete
Milyar dolarlık yatırımcılar geliyor
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