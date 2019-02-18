FiSKOBiRLiK’ten % 30 büyüme hedefi

FİSKOBİRLİK Başkanı Lütfi Bayraktar, muhtemelen gelecek yıl üretim ve perakende anlamında yüzde 25-30 büyüyeceklerini söyledi. Bundan sonraki dönemde yurt dışında yapılanmaya yönelik çalışmalara önem verileceğini aktaran Bayraktar, "Yapılanmamız var ama daha fazla zaman, kaynak, kapasite ayırmamız gerekecek. Son 3-4 yıldır Türkiye'de gösterdiğimiz büyüme kadar olmaz ama yurt dışındaki büyümeyi de her yıl iki kat artırarak sürdürmeye çalışacağız" dedi.