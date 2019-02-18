Emekliye 340 TL Artık bin liranın altında emekli aylığı yok. 150 bin SSK ve Bağ-Kur’lunun gelirinde 340 liraya varan artış oldu. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan emekliler, zamlı ödemelerini bugünden itibaren alacak.

Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artış devreye girdi. Emeklilere en az ödeme bin liraya çıktı. Zamlı ödemeler bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor.



VEFAT EDENİN YAKININA

Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı. Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bu kapsamda, maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan emeklilerin geliri artacak. Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış gerçekleşecek. Gerçek maaş ile bin lira ödeme arasındaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olan emekli vefat etmişse, artıştan hak sahibi yakınları yararlanacak. Toplam alınan maaş bin liranın altında kalmayacak. SSK ve Bağ-Kur'lulara maaş ödemeleri bugün başlıyor. Emekliler, artışı bugünden itibaren hesapta görecek.



EVDE BAKIM MÜJDESİ BU HAFTA MECLİS'TE

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen bakım desteğine ikramiye ayarı getiren düzenlemenin de yer aldığı torba teklifin Meclis maratonu başlıyor. Tasarı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklife göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Kitap ve gazetede KDV sıfırlanacak.