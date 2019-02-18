Dış açığa altın çözüm

Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, Türkiye'nin altın dahil birçok maden rezervi konusunda zengin bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda 4 milyar dolar olan maden ihracatımızı çok rahat 40 milyar dolara çıkarabiliriz. Bu da döviz açığımızı kapatacak tutar" dedi. Gelişmiş ülkelerde madencilik gelirinin milli gelire oranının yüzde 5-10 olduğunu belirten Niziplioğlu, "800 milyar dolarlık milli gelirimize göre 40 milyar dolarlık ihracatın olması gerekli. Türkiye'nin yüksek potansiyeline karşılık maden geliri düşük" diye konuştu. Madencilik sektörünün acilen 30-40 milyar dolarlık kaynak gerekli olduğunu anlatan Niziplioğlu, "Bu kapsamda gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi 'Maden Yatırım Ortaklığı' kurmaya karar verdik. Niziplioğlu Maden Arama Ve İşletme AŞ'yi (Nimaş) kurduk" ifadelerini kullandı.