Damacana suda vurguna geçit yok

Hükümet, marketler, pazar yerleri ve hallerdeki ürünlerde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına yönelik denetim listesine ambalajlı suları da aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ambalajlı suda fiyat artışlarını yakından izlediklerini belirterek, "Önemli pazar payına sahip firmalardan fiyat artışlarının gerekçesine ilişkin bilgi ve belge istedik. Titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Geçen yıl döviz kurundaki hareketlenmeyi bahane eden imalatçı, dağıtıcı ve perakendeciler, damacana sulara yüzde 60'lara varan zam yaptı. Kur geriledi. Temel besin maddesi olduğu için fiyatı tarifeye bağlı olan sular için 19 litrelik dönüşümlülerde 9.5, dönüşümsüzlerde 11 lira tavan belirlendi. Ancak 3 aylık dönemde fiyatlar yine de aşağı çekilmedi. Su şirketleri damacana suyu 15-18 lira arasında değişen fiyatlardan satmaya devam ediyor. Bazı firmaların tarifede yer alan fiyatların üzerinde satış yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık firmaların satış fiyatlarını takibe aldı.



HAZAL ATEŞ