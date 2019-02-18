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2.5 milyon haneye ayda 80 TL'ye varan elektrik desteği! 'ye başvurmak yeterli...

alan 2.5 milyon hanedeki 10 milyon kişiye elektrik desteği başlıyor. Hanede yaşayan kişi sayısına göre faturaların aylık 40-80 lirasını devlet karşılayacak.




Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek elektrik desteğinin bu hafta uygulamaya girmesi bekleniyor. 3 bakanlık tarafından geliştirilen model kapsamında, aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT işyerinden yapılabilecek.

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