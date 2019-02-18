'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerine verilecek elektrik desteğinin bu hafta uygulamaya girmesi bekleniyor. 3 bakanlık tarafından geliştirilen model kapsamında,kadar olan tüketimler devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda elektrik tüketim desteğinden yararlanacak hak sahibinin Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Düzenli yardım alan hak sahipleri, PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturası ibraz ederek söz konusu yardımdan faydalanacak. Ödemeler, 5 bine yakın PTT işyerinden yapılabilecek.