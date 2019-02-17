Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi ve bu ismin başka markada kullanılamayacağına karar verildi. Malkoçlar Otomotiv, ürettiği bir otomobile Devrim adını vererek 2007'de bu ismi marka olarak tescil ettirdi. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) ise bu ismi ilk kez kendilerinin kullandığını, Malkoçlar Otomotiv'in bu ismi kullanamayacağını öne sürerek, tescilin hükümsüzlüğü istemiyle dava açtı. Dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu. Kararda, davacı TÜLOMSAŞ'ın Devrim otomobilini halen muhafaza ettiği, Devrim'in Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer haline geldiğinin anlaşıldığı anlatıldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bu kararı onayladı.
- Ekonomi
- 17.02.2019
- Gazete
Yargıtay’dan ‘devrim’ kararı
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