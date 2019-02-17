Tanzim satış hamlesinden sonra marketlerde panik başladı

Fırsatçılar nedeniyle fiyatları yüzde 200'ün üstünde artan meyvesebzenin halka uygun fiyatlarda ulaştırılabilmesi amacıyla başlatılan tanzim satışlar Anadolu'ya yayılıyor. Hafta başında İstanbul ve Ankara'da başlatılan tanzim satışlar, dün itibariyle Elazığ, Bursa ve Balıkesir'de de başladı. Tanzim satışların henüz başlamadığı illerde halktan büyük talep olduğu, İzmir, Erzurum, Konya gibi birçok belediyenin de tanzim satış için çalışma başlattığı öğrenildi.
Önce sebze ve meyve ile başlayan tanzim satışlara süt, bakliyat ve temizlik ürünlerinin de ekleneceği haberiyle endişelenen marketler, bunlarda da indirime gitti. Vatandaşın tanzim satış alanlarını tercih etmesi, marketleri de indirime teşvik etti. Son dönemlerde fiyatları aşırı yükselten marketler, tanzim satışların başlamasının ardından müşteri kaybedince fiyatları indirmek zorunda kaldı. İndirim yapılan ürün grupları arasında süt ürünleri de var. Süt ve süt ürünlerinde son günlerde yüzde 35'e varan indirimler oldu. 6,35 liraya kadar çıkan bir litrelik günlük süt fiyatları 4 liraya kadar geriledi. Bununla yetinmeyen bazı marketler, çoklu alımlarda ise bir tanesini bedava vererek, tercih olmaya çalışıyor. Öte yandan bakliyat ve temizlik ürünlerde de indirimler başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısıyla 250 milyon euro, yani 1.5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti. Pakdemirli, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade etti. Pakdemirli, "İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon euronun 80 milyonunu yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız" dedi.
MARKETLERDE PANİK VAR
Önce sebze ve meyve ile başlayan tanzim satışlara süt, bakliyat ve temizlik ürünlerinin de ekleneceği haberiyle endişelenen marketler, bunlarda da indirime gitti. Vatandaşın tanzim satış alanlarını tercih etmesi, marketleri de indirime teşvik etti. Son dönemlerde fiyatları aşırı yükselten marketler, tanzim satışların başlamasının ardından müşteri kaybedince fiyatları indirmek zorunda kaldı. İndirim yapılan ürün grupları arasında süt ürünleri de var. Süt ve süt ürünlerinde son günlerde yüzde 35'e varan indirimler oldu. 6,35 liraya kadar çıkan bir litrelik günlük süt fiyatları 4 liraya kadar geriledi. Bununla yetinmeyen bazı marketler, çoklu alımlarda ise bir tanesini bedava vererek, tercih olmaya çalışıyor. Öte yandan bakliyat ve temizlik ürünlerde de indirimler başladı.
ÜRETİCİYE 1.5 MİLYAR LİRA HİBE
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısıyla 250 milyon euro, yani 1.5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti. Pakdemirli, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade etti. Pakdemirli, "İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon euronun 80 milyonunu yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız" dedi.
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