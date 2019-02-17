Tanzim satış hamlesinden sonra marketlerde panik başladı

nedeniyle fiyatlarıüstünde artan meyvesebzenin halka uygun fiyatlarda ulaştırıl ab ilmesi amacıyla başlatılan tanzim satışlar Anadolu'ya yayılıyor. Hafta başındada başlatılan tanzim satışlar, dün itibariylede başladı. Tanzim satışların henüz başlamadığı illerde halktan büyük talep olduğu,gibi birçok belediyenin de tanzim satış için çalışma başlattığı öğrenildi.

Önce sebze ve meyve ile başlayan tanzim satışlarahaberiyle endişelenen marketler, bunlarda da indirime gitti. Vatandaşın tanzim satış alanlarını tercih etmesi, marketleri de indirime teşvik etti. Son dönemlerde fiyatları aşırı yükselten marketler, tanzim satışların başlamasının ardından müşteri kaybedince fiyatları indirmek zorunda kaldı. İndirim yapılan ürün grupları arasında süt ürünleri de var.oldu. 6,35 liraya kadar çıkan bir litrelik günlük süt fiyatlarıgeriledi. Bununla yetinmeyen bazı marketler, çoklu alımlarda ise bir tanesini bedava vererek, tercih olmaya çalışıyor. Öte yandan bakliyat ve temizlik ürünlerde de indirimler başladı.

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı - 2 (IPARD) kapsamında 5. başvuru çağrısıyla 250 milyon euro, yani 1.5 milyar liralık hibe paketini üretici ve yatırımcıya sunduklarını belirtti. Pakdemirli, yeni işletme kurulumuna yüzde 40, mevcut işletmelerin modernizasyonunda yüzde 50 hibe vereceklerini ifade etti. Pakdemirli, "İkinci grupta ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. 250 milyon euronun 80 milyonunu yani yaklaşık 500 milyon lirasını işleme ve pazarlama yatırımları için kullanacağız" dedi.