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ta hedef Hintli zenginler

İhracatta hedef Hintli zenginler
2018'de ta cumhuriyet tarihi rekorunu kıran , ihracatı daha da artırmak için çalışmalarına hız verdi. Ticaret Bakanlığı'nin hazırladığı kitapçıkta pazarı da ele alınırken ihracatta "orta sınıf" ve "ultra zengin" kesimin hedef alınması önerildi. Verilen bilgilerde Hindistan'da yaklaşık 450 milyon kişilik orta sınıfın her yıl büyümeye devam ettiğine dikkat çekildi.

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