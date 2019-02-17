2018'de ihracatta cumhuriyet tarihi rekorunu kıran Türkiye, ihracatı daha da artırmak için çalışmalarına hız verdi. Ticaret Bakanlığı'nin hazırladığı kitapçıkta Hindistan pazarı da ele alınırken ihracatta "orta sınıf" ve "ultra zengin" kesimin hedef alınması önerildi. Verilen bilgilerde Hindistan'da yaklaşık 450 milyon kişilik orta sınıfın her yıl büyümeye devam ettiğine dikkat çekildi.
- Ekonomi
- 17.02.2019
- Gazete
İhracatta hedef Hintli zenginler
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