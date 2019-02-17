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Berbere pazar günü müjdesi
Konya'da 20 yıllık Ramazan Karatopal, hukuk mücadelesi sayesinde, Berberler ve Kuaförler Odası'nın kararıyla pazar günleri kapalı olan berberlerin artık çalışabilmesini sağladı. Mahkeme kararıyla berber ve kuaförlerin iş yerlerini açabileceğini ifade eden Kartopal, "Yargı bizi haklı buldu. Bana devlete karşı gelme dediler ama ben hakkımı aradım ve buldum. İsteyen çalışır isteyen çalışmaz" dedi.

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