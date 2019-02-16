Erdoğan, 4 benzemez partinin bir araya gelip 'İllet İttifakı'nı oluşturduğunu belirtti. CHP'yi, PKK ve FETÖ'nün ele geçirdiğini söyledi:
CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet ittifakının en önemli hedefi, AK Parti düşmanlığı. Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye şunu hatırlatıyorum; Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz...
ABD DOSTUMUZ İSE FETO'YU GÖNDERİR
Başkan Erdoğan, ABD'ye seslendi: FETÖ elebaşının iadesi için 85 dosya gönderdik. ABD'de yargılanan birisi değil. Sadece bir deport edeceksiniz. Gönderin de dostluğumuzu görelim.
ZAFER İLANI OLABİLİR:
Sayın Trump, DEAŞ'ı adeta 24 saatte temizleyeceğini iddia ediyor. Yarın diyecek ki DEAŞ'a karşı zaferi kazandık. Bir zafer ilanı olabilir. DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak diye bir derdi yok.
ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN:
Utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye, Kürtlere düşmanlık yapıyor' deniliyor. Bu nasıl düşmanlıktır? Biz her türlü yardımı yapıyoruz. Elinize, dilinize dursun yahu! Bilmeden bunları nasıl konuşursunuz.
MACRON'A TARİH DERSİ:
Fransızlar, İslamın izlerini silmek için İslami eğitimi yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım.
TEK DEĞİL, ÇOK YÜZLÜLÜK:
AB'ye ben iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. AB ile ilgili süreçte fasıl olarak 15 fasıl vardı. Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geldi. Bütün bu fasılları 35'e çıkardılar.
Türkiye'yi almayanları açıklıyorum: Biz Müslümanız, Müslümanız diye almıyorlar. Çıkın bunu açıklayın. Konuştuğumuzda 'hayır böyle şey olur mu' diyorlar. Bahaneleri nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz diyorlar.
6-9-12 MODELİ:
Nihai noktayı koymuş değiliz. Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını yaptı. 6, 9, 12 şeklinde şu an belirlenmiş durumda. Yedek subaylığı ciddi manada önemsiyoruz. Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.
Giderek yaygınlaşacak. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz. Baktık ki geldiler o noktaya, hemen o alandan çekiliriz.
CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet ittifakının en önemli hedefi, AK Parti düşmanlığı. Teröre mesafe koymayan bu 4'lü çeteye şunu hatırlatıyorum; Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz...
Millet sizin yaptıklarınızı affetmeyecek. Bu dörtlünün bırakın azami müştereğini asgari müşterekleri var mı? CHP ile HDP arasında müşterekler olabilir. Zaten CHP, PKK ve FETÖ'ye teslim edilmiş.
ABD DOSTUMUZ İSE FETO'YU GÖNDERİR
Başkan Erdoğan, ABD'ye seslendi: FETÖ elebaşının iadesi için 85 dosya gönderdik. ABD'de yargılanan birisi değil. Sadece bir deport edeceksiniz. Gönderin de dostluğumuzu görelim.
ZAFER İLANI OLABİLİR:
Sayın Trump, DEAŞ'ı adeta 24 saatte temizleyeceğini iddia ediyor. Yarın diyecek ki DEAŞ'a karşı zaferi kazandık. Bir zafer ilanı olabilir. DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak diye bir derdi yok.
ELİNİZE DİLİNİZE DURSUN:
Utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye, Kürtlere düşmanlık yapıyor' deniliyor. Bu nasıl düşmanlıktır? Biz her türlü yardımı yapıyoruz. Elinize, dilinize dursun yahu! Bilmeden bunları nasıl konuşursunuz.
MACRON'A TARİH DERSİ:
Fransızlar, İslamın izlerini silmek için İslami eğitimi yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım.
TEK DEĞİL, ÇOK YÜZLÜLÜK:
AB'ye ben iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. AB ile ilgili süreçte fasıl olarak 15 fasıl vardı. Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geldi. Bütün bu fasılları 35'e çıkardılar.
AB'YE ÜYELİK SÜRECİ:
Türkiye'yi almayanları açıklıyorum: Biz Müslümanız, Müslümanız diye almıyorlar. Çıkın bunu açıklayın. Konuştuğumuzda 'hayır böyle şey olur mu' diyorlar. Bahaneleri nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz diyorlar.
6-9-12 MODELİ:
Nihai noktayı koymuş değiliz. Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını yaptı. 6, 9, 12 şeklinde şu an belirlenmiş durumda. Yedek subaylığı ciddi manada önemsiyoruz. Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.
TANZİM SATIŞ:
Giderek yaygınlaşacak. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz. Baktık ki geldiler o noktaya, hemen o alandan çekiliriz.
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