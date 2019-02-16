CHP , İYİ Parti, HDP, Saadet ittifakının en önemli hedefi, AK Parti düşmanlığı.; Er veya geç eriyeceksiniz, biteceksiniz...

Millet sizin yaptıklarınızı affetmeyecek. Bu dörtlünün bırakın azami müştereğini asgari müşterekleri var mı? CHP ile HDP arasında müşterekler ol ab ilir. Zaten CHP, PKK ve FETÖ 'ye teslim edilmiş.Başkan Erdoğan, ABD'ye seslendi: FETÖ elebaşının iadesi için 85 dosya gönderdik. ABD'de yargılanan birisi değil. Sadece bir deport edeceksiniz. Gönderin de dostluğumuzu görelim.Sayın Trump, DEAŞ 'ı adeta 24 saatte temizleyeceğini iddia ediyor. Yarın diyecek ki DEAŞ'a karşı zaferi kazandık. Bir zafer ilanı olabilir. DEAŞ'ın coğrafi hakimiyetini sonlandırmak diye bir derdi yok.Utanmadan, sıkılmadan 'Türkiye, Kürtlere düşmanlık yapıyor' deniliyor. Bu nasıl düşmanlıktır? Biz her türlü yardımı yapıyoruz. Elinize, dilinize dursun yahu! Bilmeden bunları nasıl konuşursunuz.

Fransızlar, İslamın izlerini silmek için İslami eğitimi yasakladılar. Macron bunları bilmez. Macron'a söyledim, 'Sen daha siyasette yenisin' dedim. Bunları bir defa iyi öğrenmesi lazım.AB'ye ben iki yüzlülük demiyorum, çok yüzlülük diyorum. Bir defa dürüst değiller. AB ile ilgili süreçte fasıl olarak 15 fasıl vardı. Sarkozy, Merkel ülkelerinin başına geldi. Bütün bu fasılları 35'e çıkardılar.

Türkiye'yi almayanları açıklıyorum:Bahaneleri nüfusunuz kalabalık olduğu için almıyoruz diyorlar.Nihai noktayı koymuş değiliz. Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını yaptı. 6, 9, 12 şeklinde şu an belirlenmiş durumda. Yedek subaylığı ciddi manada önemsiyoruz. Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.

Giderek yaygınlaşacak. Bu marketleri ciddi manada rahatsız edecek. Eğer fiyatlarda uygun bir yere inmezlerse bu kez biz diğer ürünlere de gireceğiz. Baktık ki geldiler o noktaya, hemen o alandan çekiliriz.