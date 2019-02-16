Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde tam biletine 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli henüz ortaya çıkmadı. 20 yıl aradan sonra ilk kez tam bilete isabet eden büyük ikramiye talihlisi merak uyandırmaya devam ediyor. Büyük ikramiye 45 gündür sahibine ulaşmayı beklerken, talihli parasını almadığı her gün zarar ediyor. Milyoner 1 yıl içinde başvurmazsa para Hazine'ye kalacak.
● 178 BİN LİRALIK ALTIN: Talihli 1 Ocak'ta gramı 217,41 liradan 322 kilo altın alabiliyordu. Milyoner şimdi ise gramı 222,64 liradan 314 kilo altın alıyor. Yani milyoner 45 günde 8 kilo, 178 bin lira değerinde altın kaybetti.
● 630 BİN LİRA KİRA GELİRİ: Talihli 70 milyon lirayı ilk gün tahsil edip, 1'er milyon lira değerinde 70 ev alsaydı, ciddi bir kira geliri elde edecekti. Talihli her bir evi 6 bin liradan kiraya verseydi, 45 günde 630 bin lira kira elde edecekti.
● 1.6 MİLYON LİRA FAİZ: Aldığı biletle büyük ikramiyeyi kazanan talihli parasını 1 Ocak'ta almış ve faize yatırmış olsaydı, birikimi 71 milyon 632 bin 170 lira olacaktı. Yani 45 günde 1 milyon 632 bin lira faiz geliri elde edecekti.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
● 178 BİN LİRALIK ALTIN: Talihli 1 Ocak'ta gramı 217,41 liradan 322 kilo altın alabiliyordu. Milyoner şimdi ise gramı 222,64 liradan 314 kilo altın alıyor. Yani milyoner 45 günde 8 kilo, 178 bin lira değerinde altın kaybetti.
● 630 BİN LİRA KİRA GELİRİ: Talihli 70 milyon lirayı ilk gün tahsil edip, 1'er milyon lira değerinde 70 ev alsaydı, ciddi bir kira geliri elde edecekti. Talihli her bir evi 6 bin liradan kiraya verseydi, 45 günde 630 bin lira kira elde edecekti.
● 1.6 MİLYON LİRA FAİZ: Aldığı biletle büyük ikramiyeyi kazanan talihli parasını 1 Ocak'ta almış ve faize yatırmış olsaydı, birikimi 71 milyon 632 bin 170 lira olacaktı. Yani 45 günde 1 milyon 632 bin lira faiz geliri elde edecekti.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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