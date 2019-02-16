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8 bin 400 öğretmene işbaşı eğitimi

8 bin 400 öğretmene işbaşı eğitimi
Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine yönelik 2019'da bir paket halinde mesleki gelişim eğitimleri düzenleyeceklerini belirterek, bu kapsamda 8 bin 400 öğretmenin işbaşı eğitimi alacağını, bir grubun da yapay zeka üzerine eğitim için 'ya gideceğini açıkladı.

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