8 bin 400 öğretmene işbaşı eğitimi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, alan öğretmenlerine yönelik 2019'da bir paket halinde mesleki gelişim eğitimleri düzenleyeceklerini belirterek, bu kapsamda 8 bin 400 öğretmenin işbaşı eğitimi alacağını, bir grubun da yapay zeka üzerine eğitim için Almanya'ya gideceğini açıkladı.
- Ekonomi
- 16.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.