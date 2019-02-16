100 bin işçiye kadro

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın "AK Parti'nin şimdiye kadar söz verip de yapmadığı hiçbir şey yok" açıklaması KİT'lerde kadro isteyen 100 bin kişiyi sevindirdi. Sendika yöneticileri, açıklamayla taşeron işçilerin umutlandığını belirterek, "85 bin KİT çalışanı ile 15 bin taşeron işçinin kadroya alınmasını bekliyoruz" dedi. KİT'lerde çalışan taşeron işçilere kadro yolu, geçen yılın sonuna doğru yayımlanan KİT'lerin 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda yer alıyor. Buna göre, 4 Aralık 2017 itibarıyla 2 yıl kesintisiz çalışmış ve çalışmaya devam edenlere kadro yolu açılacak. Kadro için sınava girilecek.
- Ekonomi
- 16.02.2019
- Gazete
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