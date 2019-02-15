Vergi borcu sorgulama işlemi bu aralar vatandaşlar tarafından sıkça aranan konular arasında yer alıyor. Günlük hayatta sıkça takip edilen vergi borcu işlemi e-Devlet üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Vergi borcu sorgulama nasıl yapılır sorusunun yanıtını sizin için haberimizde derledik. e-Devlet vergi borcu sorgulama ekranıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar tarafından merak edilen vergi borcu sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Vergi borcu olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden erişim sağlayarak, borçlarını ödeme veya yapılandırma imkanı buluyor. Peki vergi borcu sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte cevabı...

e-Devlet şifreniz ile e-Devlet kapısına girerek vergi borcunuzu sorgulama işlemini yapabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra e-Hizmetler bölümüne tıklamanız gereklidir. e-Hizmetler bölümüne giriş yaptıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bölümünü tıklayın. Burada karşınıza gelecek alt hizmetlerden "vergi borcu sorgulama" ibaresini seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden (http://www.gib.gov.tr/) vergi borcu sorgulama işlemi için ana sayfada yer alan internet vergi dairesi bölümüne giriş yapıp sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayfada yer alan sorgulama seçeneklerinden borç bilgilendirme servisine tıklamalısınız. Vergi dairesine gitmeden vadesi gelmiş veya henüz gelmemiş borçlarınızı bu sayfadan sorgulayabilirsiniz.



Bu sayfa bulunan uyarıları dikkatlice okuyun. Daha sonra T.C. kimlik bilgileriniz ile giriş sayfasına T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdan seri ve numarasını girdikten sonra eşiniz, anneniz, babanız veya çocuğunuzdan bir tanesinin T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonra annenizin kızlık soyadının ilk ve ikinci harfini girdikten sonra güvenlik kodunu da girerek sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.