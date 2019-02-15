Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçtaki fiyatlandırmaya ilişkin, "Bundan sonraki süreçte yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından, euro kurunun yüzde 60'ı baz alınacak. Genelge de Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu yüzde 60 olarak uygulandığında, bunun karşılığı olarak yüzde 26,4 gibi bir artışa tekabül ediyor. Sektörle de bu anlamda mutabık kaldık. 19'undan sonra yürürlüğe girmiş olacak" dedi. Denetimlerin sürdüğünü belirten Koca, "Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğimizi, süreci yakinen takip edeceğimizi, hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmayacağımızı hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
Vatandaş ilaca ulaşacak
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