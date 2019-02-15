Tüm emekliler bu yıl Mayıs sonunda ve Ağustos ayı başında yapılacak biner liralık bayram ödemesini beklerken, evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen bakım desteğine ikramiye ayarı geliyor. Meclis'e sevk edilen düzenlemeye göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek.
ÖNCEKİLER DE ÖDENECEK
Halen evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor. Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırını aştığı için kesilmişti. Şimdi bu sıkıntı çözülüyor. Yeni düzenlemeye göre, engellilere 'evde bakım hizmeti desteği' için yapılan aylık gelir hesaplamasına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine verilecek.
ŞART AŞILMAYACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi. İkramiye uygulamasının evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirten Selçuk, yardımı alanların mağdur olmaması için yeni düzenlemeye gidileceğini vurguladı. Evde bakım desteğinde geçtiğimiz yıl 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6.8 milyar lira kaynak aktarıldı. Evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenleme hafta sonu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
KİMLER ALIYOR?
Evde bakım desteğinden yararlanmak için tek şart gelir değil. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.
ÖNCEKİLER DE ÖDENECEK
Halen evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ayda bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği ödeniyor. Bu desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiyenin hayata geçmesinin ardından, bu ödeme aylık geliri 166,66 lira artırdığından, bazı kişilerin evde bakım desteği gelir sınırını aştığı için kesilmişti. Şimdi bu sıkıntı çözülüyor. Yeni düzenlemeye göre, engellilere 'evde bakım hizmeti desteği' için yapılan aylık gelir hesaplamasına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine verilecek.
ŞART AŞILMAYACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyeceğini bildirdi. İkramiye uygulamasının evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirten Selçuk, yardımı alanların mağdur olmaması için yeni düzenlemeye gidileceğini vurguladı. Evde bakım desteğinde geçtiğimiz yıl 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6.8 milyar lira kaynak aktarıldı. Evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenleme hafta sonu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
KİMLER ALIYOR?
Evde bakım desteğinden yararlanmak için tek şart gelir değil. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.
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