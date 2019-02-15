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Geçici de beyan verme süresi uzadı

Geçici vergide beyan verme süresi uzadı
Geçen yılın 4. Geçici Dönemi'ne (Ekim- Kasım-Aralık) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve 'na gelen yoğun talep nedeniyle beyannamelerin verilmesine ilişkin süre uzatımına gidildi. Beyanname verme süresi gün sonu olarak yeniden belirlendi. Beyanname verme süresinin uzatılmasının ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde söz konusu tarihe kadar ödemeleri gerekiyor.

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