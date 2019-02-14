Bugünkü
Takvim

l’den 25. yıl hediyesi

Turkcell’den 25. yıl hediyesi
Türkiye'yi 1994'te cep telefonundan ilk alo'yla tanıştıran Turkcell, 25'inci yaşını yıl boyunca özel etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda l Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 25 yıllık müşterilerle bir araya geldi. 'in ilk müşterileri olan konukların ağırlandığı yemekte, katılımcılara sürpriz 25'inci yıl hediyeleri takdim edildi. 25 yıldır Turkcell'li olan tüm müşterilere kullandıkları tarifeden bağımsız olarak 'Turkcell Platinum Black' avantajlarından faydalanma fırsatı verildi. Ayrıca müşterilere tarifelerindeki e ek olarak her ay 5GB internet hediye edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTurkcell’den 25. yıl hediyesi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri