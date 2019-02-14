Türkiye'yi 1994'te cep telefonundan ilk alo'yla tanıştıran Turkcell, 25'inci yaşını yıl boyunca özel etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 25 yıllık müşterilerle bir araya geldi. Turkcell'in ilk müşterileri olan konukların ağırlandığı yemekte, katılımcılara sürpriz 25'inci yıl hediyeleri takdim edildi. 25 yıldır Turkcell'li olan tüm müşterilere kullandıkları tarifeden bağımsız olarak 'Turkcell Platinum Black' avantajlarından faydalanma fırsatı verildi. Ayrıca müşterilere tarifelerindeki internete ek olarak her ay 5GB internet hediye edildi.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
Turkcell’den 25. yıl hediyesi
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