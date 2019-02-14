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’nın ‘şans’ı

İddaa’nın ‘şans’ı
Kamuoyunda 'İddaa' olarak bilinen 'Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının' özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede en iyi teklifi Demirören Holding'in ortak olduğu Şans Girişim sundu. İhaleye , İnteltek, Baltech İnvestment ve Best Gaming firmaları teklif verdi. Bu firmalardan ve 'in teklifi uygun bulunmadı. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0.2, İnteltek firması da yüzde 0.5 şeklinde teklif verdi.

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