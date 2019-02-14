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ye 2 bin lira si | Yeni emekliler de yararlanacak...

ler bu yıl 2 si alacak. Biner liralık ödemeler Mayıs sonu ve Ağustos başında yapılacak. Yeni emekli olanlar da den yararlanacak

Emekliye 2 bin lira
Yaklaşık 12.3 milyon , bu yıl da iki sine kavuşacak. Emeklilere, ve bayramları öncesinde biner lira ödenirken, yeni emekli olanlar da bu imkandan faydalanabilecek. İşte 10 soruda ikramiye rehberi:

● KİMLER YARARLANACAK?:
Ödemenin yapılacağı tarihte 'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.

● KİME, NE KADAR ÖDENECEK?:
Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.

● EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?:
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.

● 2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?:
Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor.

● SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?:
İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira ikramiye ödenecek.

● YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?:
Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Yasaya göre, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor.

● NE ZAMAN ÖDENECEK?:
Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyesi Mayıs ayı sonunda, Kurban Bayramı ikramiyesi Ağustos ayı başında verilecek. Ödeme tarihleri SGK tarafından duyurulacak.

● NASIL ÖDENECEK?:
Bayram ikramiyesi maaş hesaplarına yatırılacak.

● İKRAMİYEDEN KESİNTİ VAR MI?:
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

● TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak bir düzenleme yapılarak artırılma imkanı bulunuyor.

İKRAMİYE MÜJDESİ
■ Meclis'e sunulan torba teklifle ikramiye müjdesi geldi. Engellilere 'evde bakım desteği' için gelir şartı kapsamına bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. İkramiye dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım desteği kesilenlere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

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