Asgari Geçim İndirimi 2019 Ocak ayı itibarıyla son şeklini aldı. Mevcut yılın asgari ücret ödemesine göre hesaplanan AGİ'nin 2019 yılı tutarı belli oldu. Çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanan AGİ, devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir. Peki, 2019 yılı için AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücretin içinde mi? İşte 2019 AGİ tablosu...

AGİ 2019 NE KADAR OLDU?

Asgari Geçim İndirimi 2019 yılı itibari ile en düşük tutarı 191,85 TL, en yüksek tutar 326,15 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...

Bekar: 191.85 TL

Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 326,15 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 287, 78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 306, 96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 326,15 TL

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?