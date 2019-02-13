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Bağ-Kur’lunun borcu siliniyor

Bağ-Kur’lunun borcu siliniyor
SİİRT Sosyal Güvenlik Kurumu () İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, prim larının yapılandırılmasında 28 Şubat'a kadar başvuru yapılması çağrısında bulundu. İlbaş, şunları kaydetti: "Genel Sağlık prim borçları da gecikme mı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna kadar ödenebilecek. Bağ-Kur'lu sigortalılar hizmet sürelerini dondurabilecekler."

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