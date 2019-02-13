Bağ-Kur’lunun borcu siliniyor

SİİRT Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, prim borçlarının yapılandırılmasında 28 Şubat'a kadar başvuru yapılması çağrısında bulundu. İlbaş, şunları kaydetti: "Genel Sağlık Sigortası prim borçları da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna kadar ödenebilecek. Bağ-Kur'lu sigortalılar hizmet sürelerini dondurabilecekler."
- Ekonomi
- 13.02.2019
- Gazete
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