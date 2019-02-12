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‘yerlilik oyunu’ bozulacak

‘yerlilik oyunu’ bozulacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, yabancı şirketlerin kamu ihalelerinde yüzde 15 yerlilik avantajından yararlanmak için 'de kurdukları 'hülle firmalar'ın oyununu bozacak yeni bir kanun hazırladığı öğrenildi. Bakan 'ın Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdiği öğrenilen düzenlemeyle, Türkiye'de ortaklık kurarak yerli malı belgesi alan ve kamu ihalelerinde diğer yerli firmalar gibi yüzde 15 fiyat avantajından yararlanan yabancı şirketler için şartlar ağırlaştırılacak. Buna göre, yerli malı belgesi tanımına ürünlerin parçalarının da yerli olması ve Türkiye'de üretilmesi şartı da getirilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK

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