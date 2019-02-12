TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Avrupa ülkelerindeki turistlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini belirterek, "2018'de her ne kadar rekor kırsak da bunlar Avrupa dışından gelen turistlerle oldu. 2019'da Avrupa'nın da geri geldiğini görüyoruz ön rezervasyonlardan. 2019 daha parlak bir yıl olacak" dedi. Turizm sektörü olarak 2018'de rekor kırdıklarını vurgulayan Bağlıkaya, "Fakat değişik segmentteki yolcular biraz daha geç geliyor. Bunlar kruvaziyer, kongre turizmi gibi segmentler. Bunlar biraz daha nazlı yolcular. Harcama kapasitesi yüksek, ekonomik durumları biraz daha iyi olan turistlerin tercihleri bunlar. 2019'da yavaş yavaş Türkiye'nin kruvaziyer limanlarına talebin artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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