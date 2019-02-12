Altında birinci

VAKIF Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Geçen yıl yaklaşık 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı gerçekleştirdik ve bu başarımızdan dolayı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankası olduk" dedi. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, Vakıf Katılım, 2018'de yaklaşık 425 milyon dolar değerinde standart işlenmemiş altın ihracatı gerçekleştirdi.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.