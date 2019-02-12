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Altında birinci

Altında birinci
VAKIF Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Geçen yıl yaklaşık 425 milyon dolarlık külçe altın ı gerçekleştirdik ve bu başarımızdan dolayı Borsa Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankası olduk" dedi. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, , 2018'de yaklaşık 425 milyon dolar değerinde standart işlenmemiş altın ihracatı gerçekleştirdi.

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