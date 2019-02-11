Emekliye 269 TL

tüm emekliler için zam ayı oldu. Tüm maaşlar arttı. Maaşlar zamlandığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı bin 106 liradançıktı. Yani Ocak'tan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme almaya başladı. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.'nin talebi hayata geçerse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak.Halen en düşük emekli aylığı net bin 71 lira 88 kuruş. Buna göre en düşük ek ödeme tutarı da (maaşın yüzde 5'i)Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışlayükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı (maaşın yüzde 4'ü)Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak, yüzde 9 olursaartışlaulaşacak.