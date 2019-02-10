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Kaçak bitti 4 milyar geldi

Kaçak bitti 4 milyar geldi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl sonu itibarıyla kullanım oranının yüzde 5,8'e gerilediğini belirterek, "Kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen vergigelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağladı" dedi.

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