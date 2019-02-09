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Gençlere ayda 2 bin 210 TL

Gençlere ayda 2 bin 210 TL
Türkiye İş Kurumu, geleceğin 25 mesleğine yönelik İşbaşı Eğitim Programları'na katılan gençlere günlük ödeme miktarını 85 liraya çıkardı. 25 meslekte eğitim gören gençlere aylık 2 bin 210 lira ödeme yapılacak. Program süresi boyunca katılımcıların genel sağlık sı prim giderleri karşılanırken, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri ödenecek. , bu kapsamda desteklenecek 25 mesleği dün açıkladı. Listede, animasyon programcısı, Ar-Ge elemanı, bilgi güvenlik uzmanı, bilgisayar oyunları programcısı gibi meslekler var.

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