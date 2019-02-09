Gençlere ayda 2 bin 210 TL

Türkiye İş Kurumu, geleceğin 25 mesleğine yönelik İşbaşı Eğitim Programları'na katılan gençlere günlük ödeme miktarını 85 liraya çıkardı. 25 meslekte eğitim gören gençlere aylık 2 bin 210 lira ödeme yapılacak. Program süresi boyunca katılımcıların genel sağlık sigortası prim giderleri karşılanırken, ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri ödenecek. İŞKUR, bu kapsamda desteklenecek 25 mesleği dün açıkladı. Listede, animasyon programcısı, Ar-Ge elemanı, bilgi güvenlik uzmanı, bilgisayar oyunları programcısı gibi meslekler var.
- Ekonomi
- 09.02.2019
- Gazete
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