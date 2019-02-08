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Sömestır ine 500 milyon TL

Sömestır tatiline 500 milyon TL
TUR Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, inde yaklaşık 500 milyon liranın harcandığını söyledi. Sömestirde yurt içi oteller, , termal oteller ve kültür turlarında 45 bin, dağ otellerinde de 6 bin 500 kişinin seyahat acentaları aracılığıyla tatile çıktığını anlatan Polatoğlu, "Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı" diye konuştu.

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