Sömestır tatiline 500 milyon TL

TUR Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, sömestir tatilinde yaklaşık 500 milyon liranın harcandığını söyledi. Sömestirde yurt içi oteller, Kıbrıs, termal oteller ve kültür turlarında 45 bin, dağ otellerinde de 6 bin 500 kişinin seyahat acentaları aracılığıyla tatile çıktığını anlatan Polatoğlu, "Seyahat acentalarını kullanmadan otellere direkt rezervasyon yaptıranlarla memleketlerine gidenlerin sayısı 120 bin. Yaklaşık 35 bin kişi de tatil için yurt dışına çıktı" diye konuştu.
- Ekonomi
- 08.02.2019
- Gazete
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