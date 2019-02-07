Bugünkü
Takvim

yaptıran çiftçi ortaklık payı ödemiyor

, kooperatif ortaklığından tüm çiftçilerin faydalanabilmesi için Bereket ile anlaştı. Belirlenen sigorta ürünlerini tercih eden çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklık payları tarafından karşılanacak...

Sigorta yaptıran çiftçi ortaklık payı ödemiyor
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere kredi kolaylığı ve çeşitli indirimler sunan kooperatif ortaklığına girişin artması için düğmeye bastı. Bereket Sigorta ile yapılan işbirliği sayesinde, belirlenmiş ürünlerinden faydalanan çiftçilerin 'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler, başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu anlaşmanın, üreticilerin kooperatif ortağı olarak genel kurullarda oy kullanmasının yanı sıra yetkili organlarda görev alma hakkı kazanmasını sağlayacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Dileğimiz tarım kredi ortaklığına Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin tamamının dahil olması" dedi.

KAPSAMDAKİ ÜRÜNLER
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise "Çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız" diye konuştu. Anlaşma kapsamındaki ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, , Arkadaşım Sigortası yer alıyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, , Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası bulunuyor. Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, başvurusunu gerçekleştirerek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSigorta yaptıran çiftçi ortaklık payı ödemiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri