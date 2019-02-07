Sigorta yaptıran çiftçi ortaklık payı ödemiyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere kredi kolaylığı ve çeşitli indirimler sunan kooperatif ortaklığına girişin artması için düğmeye bastı. Bereket Sigorta ile yapılan işbirliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler, başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu anlaşmanın, üreticilerin kooperatif ortağı olarak genel kurullarda oy kullanmasının yanı sıra yetkili organlarda görev alma hakkı kazanmasını sağlayacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Dileğimiz tarım kredi ortaklığına Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin tamamının dahil olması" dedi.
KAPSAMDAKİ ÜRÜNLER
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise "Çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız" diye konuştu. Anlaşma kapsamındaki ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası yer alıyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası bulunuyor. Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, başvurusunu gerçekleştirerek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor.
KAPSAMDAKİ ÜRÜNLER
Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise "Çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız" diye konuştu. Anlaşma kapsamındaki ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası yer alıyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası bulunuyor. Bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, başvurusunu gerçekleştirerek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor.
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