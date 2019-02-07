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ye 600 TL | lar emekliler için kampanya yarışında

lerin 450 liraya varan u kampanyalarla artıyor. Kimi tutarı 600 liraya çıkarırken, kimi de hem emekliye hem de onu bankaya kazandırana ödeme yapıyor.

Emekliye 600 TL
lar ler için kampanya yarışını sürdürüyor. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ek fırsatlar sunuyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Promosyon almamış olanlar, bankasını seçip ödemesine kavuşuyor. Almış olanların ise isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı var.



EK ÖDEME VE ÜCRETSIZ IŞLEM
AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm 'lerden ayda 2 kez ücretsiz para çekme, bedava havale ve , bireysel kredilere özel oranı gibi imkanlar sunuyor.
DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. ı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Bazı markalarda indirim, kredide özel faiz, otomatik ödeme talimatına 3 ay gaz faturasında indirim imkanları sunuyor.
FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira veriyor. ATM'lerden ücretsiz maaş çekme, özel faiz imkanı sunuyor, hesap işletim ücreti almıyor.
GARANTİ: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Maaşları tek tuşla kuruşu kuruşuna çekme imkanı, kredilerde indirimli faiz oranı sağlıyor.



ING: 450 liraya varan promosyon, emekli yakınını bankaya getirenlere de 100 lira veriyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel faizli kredi, ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans gibi imkanlar sunuyor.
: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Vadeli mevduata ve kredilere özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.
ŞEKERBANK: 450 liraya varan promosyon veriyor. 2 otomatik ödeme talimatı verenlere 150 lira daha hediye ediyor.
TEB: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Özel faizli kredi imkanı sunuyor.

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