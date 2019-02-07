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Dönüşüme faiz desteği

Dönüşüme faiz desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni döneme ilişkin Strateji Belgesi'ni açıkladı. Yıllık 300 bin konut hedefiyle, dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutu 20 yıl içerisinde dönüştüreceklerini söyleyen Kurum, şunları kaydetti: "Emlak Bankası'nın sürece dahil olmasıyla özel sektöre ve belediyelere finans desteği sağlayacağız."

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