Öğretmene mobbing tazminatı

Öğretmenler için hangi uygulamaların mobbing (psikolojik taciz) olduğunun çerçevesi Danıştay kararıyla çizildi. Danıştay İkinci Dairesi öğretmenlere verilen ders programının haftanın geneline yayılarak zorlaştırılması, birbiriyle çakışan görevler verilmesi, aynı gün birkaç okula gidilecek şekilde program yapılmasının mobbing göstergesi olduğuna karar verdi.
TAZMİNAT ÖDENMELİ
Bir öğretmenin davasını inceleyen Danıştay, davacının ders programının haftanın geneline yayılarak zorlaştırıldığı ve aynı gün birkaç okula gidecek şekilde program yapıldığı, birbirine uzak 4 okulda görevlendirildiği, birbiriyle çakışan görevler verildiği kaydedildi. Uygulanan mobbing neticesinde davacının ruhsal ve psikolojik sağlığının bozulduğunun, çalışma şevkinin kırılmak suretiyle manevi zarara uğratıldığının anlaşıldığı belirtilen kararda, "Olayda manevi tazminata ilişkin koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır" ifadesi kullanıldı.
20 BİN ATAMA YARIN
Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği gün geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın yapılacak. Sözlü sınavı geçen adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak'a kadar gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, yarın da atama işlemi olacak. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli atamasında en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. İngilizce için 2 bin 38, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2 olacak.
TAZMİNAT ÖDENMELİ
Bir öğretmenin davasını inceleyen Danıştay, davacının ders programının haftanın geneline yayılarak zorlaştırıldığı ve aynı gün birkaç okula gidecek şekilde program yapıldığı, birbirine uzak 4 okulda görevlendirildiği, birbiriyle çakışan görevler verildiği kaydedildi. Uygulanan mobbing neticesinde davacının ruhsal ve psikolojik sağlığının bozulduğunun, çalışma şevkinin kırılmak suretiyle manevi zarara uğratıldığının anlaşıldığı belirtilen kararda, "Olayda manevi tazminata ilişkin koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır" ifadesi kullanıldı.
20 BİN ATAMA YARIN
Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği gün geldi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın yapılacak. Sözlü sınavı geçen adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak'a kadar gerçekleştirmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre, yarın da atama işlemi olacak. Bakanlık, 20 bin sözleşmeli atamasında en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. İngilizce için 2 bin 38, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2 olacak.
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