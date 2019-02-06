Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri Ocak'ta artarken, yılın devamında da kazanımlar sürecek. Yılın kalanında iki zam ve iki de bayram ikramiyesi emeklileri bekliyor. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde bu ay artış olacak. Ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olanlara, bu aydan itibaren bin lira ödenmeye başlanacak. Maaşı 660 ile 999 lira arasında olan yaklaşık 150 bin emeklinin geliri artacak.
Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Temmuz'da da tüm emeklilere zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Mayıs ve Ağustos ise emekliler için ikramiye ayı olacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle yılın ikinci ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
Emeklilerin gelirinde 340 liraya varan artış yaşanacak. Temmuz'da da tüm emeklilere zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Kesin zam oranları 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verilerle ortaya çıkacak. Mayıs ve Ağustos ise emekliler için ikramiye ayı olacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanacak. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere bin liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına bin lira ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Kurban Bayramı da 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle yılın ikinci ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.
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