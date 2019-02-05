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207 işyerı ile 70 ev satacak

TOKİ 207 işyerı ile 70 ev satacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (), 30 ilde 207 işyeri ile 20 ilde 70 konutu 'açık artırma' ile satışa sundu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; açık artırma 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Alıcılar ayrıca "www.emlakyonetim. com.tr" internet adresinden de teklif verebilecek.

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