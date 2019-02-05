Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 işyeri ile 20 ilde 70 konutu 'açık artırma' ile satışa sundu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre; açık artırma 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Alıcılar ayrıca "www.emlakyonetim. com.tr" internet adresinden de teklif verebilecek.
- Ekonomi
- 05.02.2019
- Gazete
TOKİ 207 işyerı ile 70 ev satacak
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