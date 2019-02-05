Otomatik kesinti

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, aracılığıyla otomatik talimatlı fatura ödemelerinde bazı ların komisyon aldığını iddia ederek, "Tüketiciler otomatik fatura ödemelerinde dikkatli olsun. Telefon, su, elektrik, doğalgaz gibi ödemelerde hiç beklemedikleri ücretlerle karşı karşıya kalabilirler. Ekstrelerini kontrol etsinler" dedi. Ağaoğlu, "Komisyonlar 1-1.5 lira gibi rakamlarla başladı. Şimdi bu ücretler yükseltilmekle kalınmadı, bir de eklendi. Yani ayın 10'undaki faturanızı kredi kartınızdan ödettirdiyseniz ve ekstrenizin son ödeme tarihi ya da kesim tarihi ayın 25'i ise bu döneme kadar faiz yürütüyorlar" diye konuştu. Tüketicileri uyaran Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Banka Kartları Kanunu'nun 17'nci maddesi kredi kartıyla ödemelerde ek ücret istenmesini yasaklamıştır. Böyle bir ücret yansıdığını görürseniz itiraz edin."

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