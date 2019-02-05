Altın fiyatları doların değer kazanmasıyla birlikte dün gerilediği bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,308.40 dolar ile 29 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra bugün 1,313.95 dolarda yatay seyretti. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

220,42

220,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI

352,67

360,62