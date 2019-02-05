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  • 05.02.2019 09:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 09:25

son durum: 5 Şubat , ve fiyatı ne kadar oldu? Canlı rakamlar

nda son durum ne? Yatay seyrini sürdüren altının gram fiyatı, dün kapanışta yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan işlem gördü. Türkiye'de en yaygın yatırım aracı olarak kullanılan gram, çeyrek ve , altın piyasasında akla ilk gelen ziynet eşyasıdır. Peki, bugün , ve tam oldu?

Altın fiyatları doların değer kazanmasıyla birlikte dün gerilediği bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,308.40 dolar ile 29 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye indikten sonra bugün 1,313.95 dolarda yatay seyretti. Bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI
220,42
220,56

ÇEYREK ALTIN FİYATI
352,67
360,62

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