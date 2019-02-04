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‘Yeni hikayeyle yola çıkma zamanı’

‘Yeni hikayeyle yola çıkma zamanı’
SABANCI Holding CEO'su Mehmet Göçmen, 2018'in, ders çıkartılan bir yıl olduğunu belirterek, "2018'de ciddi badireler atlattık. Artık yeni bir Türkiye hikayesiyle tekrar yola çıkma zamanı" diye konuştu. Kompozit alanında tüm dünyada yatırım yaptıklarını anlatan , "Uçak parçaları ve uzay araçları nedeniyle 7 yıllık onay süreci var. Sıfırdan başlarsanız 14 yıl geridesiniz. Biz bu onayı alan şirketleri alıyoruz" dedi.

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