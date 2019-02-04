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Ortak ile ler düşecek

Ortak ATM ile faizler düşecek
Hükümet, finansal sistemi güçlendirecek adımlar aya devam ediyor. leri düşürmeyi, milli serveti korumayı hedefleyen kamu larının ortak ATM ve ortak kart projesi yaşama geçirilecek. Ziraat Bankası, , VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın Temmuz'da başlattığı 15 bin ATM'de ücretsiz hizmet projesi bir adım öteye taşınıyor. Uygulamada PTT Bank ile Emlak Katılım'ın yer alması planlanırken, operasyonel maliyetlerin azalması faizlerin aşağı yönlü hareketine katkı sunacak.

HAZAL ATEŞ

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