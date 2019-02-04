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Geleceğin gözde leri belirlendi

Geleceğin gözde meslekleri belirlendi
Hükümet, 1 milyonun üzerinde işyerinin kapısını çalarak gelecek 10 yılın en gözde lerini belirledi. Geleceğin en popüler 16 mesleği arasında yapay zeka, robot kaynak operatörü, elektrikli araba teknikeri bulunuyor. Bilişim sektörüne yönelik İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara günlük 85 lira harçlık veriliyor. Bilgi ve iletişim sektöründe açık işi en çok olan ilk 10 meslek şöyle: "Sistem programcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bilgisayar mühendisi, yazılım destek uzmanı, yazılım geliştiricisi, elektronik teknisyeni, makine mühendisi, satış danışmanı uzmanı, yazılım mühendisi, bilgisayar programcısı."

HAZAL ATEŞ

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