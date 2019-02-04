Ağustos'ta ekonomimize ve özellikle paramıza yapılan ekonomik saldırı sonrasında hortlayan fırsatçılık ve stokçuluk ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Dolar kurunu bahane edenler hemen her ürüne yüzde 100'ün üzerinde zam yaparken, kurdaki yüzde 40'a yakın düşüşe rağmen etiketler değişmedi. Hükümet stokçuluk ve fırsatçılıkla mücadeleyi sürdürürken; çarşı-pazar ve marketlerde sıkı denetim mekanizması da devreye girdi.
ÜRETİCİDEN BİZE...
İstanbul'da görüştüğümüz Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sohbetimizin ana konusunu da çarşı-pazardaki bu fiyatlar oluşturdu. Gıdadaki fırsatçılığın önüne geçecek yeni hal yasasının çok kısa zamanda çıkacağı müjdesini veren Pekcan, "Tüm paydaşlarla konuyu görüşüyoruz ve kapsamlı bir yasa hazırlıyoruz" dedi. Yeni yasanın içeriği ile ilgili de bilgi veren Pekcan, üretici ve tüketici bölgesi halleri oluşturacaklarını söyledi. Buna göre; vatandaş tüketici bölgesi hallerden gidip çok daha ucuza ürününü alabilecek. Ayrıca üretici birlikleri oluşturulup bunlar hallerde diğer komisyonculara nazaran çok daha ucuza yer kiralayıp satış yapabilecek. Bakan Pekcan, bu noktada çarpıcı bir rakam da paylaştı: "Sebze ve meyve markete gelene kadar yüzde 30 fire veriyor. Bu direkt fiyata yansıyor. Soğuk zincir, paketleme gibi standartlarla bunun önüne geçeceğiz. Hal yasasına göre üretici birliklerine yüzde 30 yer vereceğiz. 100 liraya kiralıyorsa, üretici birlikleri 25 liraya kiralayacak. Hal rüsumunu kaldıracağız."
Vatandaşın kendilerine direkt şikayet iletebildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Fiyat artışları ile mobil uygulama başlattık. ALO 175, ALO 171 de var. Yaklaşık 63 bin şikayet geldi, 57 bin kişi mobil uygulamayı indirmiş, oradan da 7 bin 834 kişi ürün şikayetinde bulunmuş. Ürünün fotoğrafını çekip gönderdiği zaman hem İl Ticaret Müdürlüğü'ne hem de genel merkeze gidiyor. İl Ticaret Müdürlüğü anında devreye girip işlem yapıyor ve ne yapıldığına ilişkin size geri dönüş yapıyor. Ancak savunma isteyerek ceza kesebiliyoruz. Bir de komite kararıyla kesiyoruz. Bir taraftan da serbest piyasaya müdahale ediyor musunuz diye soran da var. O dengeyi kurmaya çalışıyoruz."
SUÇLULAR TEŞHİR EDİLEBİLİR
Pekcan, mobil uygulama sayesinde vatandaşın bizzat denetim yapıp şikayetlerini kendilerine ulaştırdığını, bunların hemen değerlendirildiğini söyledi. Bugüne kadar 90 bin ürün incelediklerini belirten Pekcan, 6 bin 500 üründe haksız rekabet, bin 825 üründe de etiketle oynandığının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Kurallara uymayan, fahiş fiyat uygulayan ya da rekabete aykırı davranıp fırsatçılık yapanlarla ilgili cezai işlem uygulandığını belirten Pekcan, bunların teşhir edilmesi ile ilgili yasal bir engel olup olmadığını araştıracaklarını, gerekirse teşhir edeceklerini de vurguladı.
ÜRETİCİDEN BİZE...
İstanbul'da görüştüğümüz Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sohbetimizin ana konusunu da çarşı-pazardaki bu fiyatlar oluşturdu. Gıdadaki fırsatçılığın önüne geçecek yeni hal yasasının çok kısa zamanda çıkacağı müjdesini veren Pekcan, "Tüm paydaşlarla konuyu görüşüyoruz ve kapsamlı bir yasa hazırlıyoruz" dedi. Yeni yasanın içeriği ile ilgili de bilgi veren Pekcan, üretici ve tüketici bölgesi halleri oluşturacaklarını söyledi. Buna göre; vatandaş tüketici bölgesi hallerden gidip çok daha ucuza ürününü alabilecek. Ayrıca üretici birlikleri oluşturulup bunlar hallerde diğer komisyonculara nazaran çok daha ucuza yer kiralayıp satış yapabilecek. Bakan Pekcan, bu noktada çarpıcı bir rakam da paylaştı: "Sebze ve meyve markete gelene kadar yüzde 30 fire veriyor. Bu direkt fiyata yansıyor. Soğuk zincir, paketleme gibi standartlarla bunun önüne geçeceğiz. Hal yasasına göre üretici birliklerine yüzde 30 yer vereceğiz. 100 liraya kiralıyorsa, üretici birlikleri 25 liraya kiralayacak. Hal rüsumunu kaldıracağız."
VATANDAŞ BİZE ULAŞIYOR
Vatandaşın kendilerine direkt şikayet iletebildiğini anlatan Pekcan, şu bilgileri verdi: "Fiyat artışları ile mobil uygulama başlattık. ALO 175, ALO 171 de var. Yaklaşık 63 bin şikayet geldi, 57 bin kişi mobil uygulamayı indirmiş, oradan da 7 bin 834 kişi ürün şikayetinde bulunmuş. Ürünün fotoğrafını çekip gönderdiği zaman hem İl Ticaret Müdürlüğü'ne hem de genel merkeze gidiyor. İl Ticaret Müdürlüğü anında devreye girip işlem yapıyor ve ne yapıldığına ilişkin size geri dönüş yapıyor. Ancak savunma isteyerek ceza kesebiliyoruz. Bir de komite kararıyla kesiyoruz. Bir taraftan da serbest piyasaya müdahale ediyor musunuz diye soran da var. O dengeyi kurmaya çalışıyoruz."
SUÇLULAR TEŞHİR EDİLEBİLİR
Pekcan, mobil uygulama sayesinde vatandaşın bizzat denetim yapıp şikayetlerini kendilerine ulaştırdığını, bunların hemen değerlendirildiğini söyledi. Bugüne kadar 90 bin ürün incelediklerini belirten Pekcan, 6 bin 500 üründe haksız rekabet, bin 825 üründe de etiketle oynandığının tespit edildiği bilgisini paylaştı. Kurallara uymayan, fahiş fiyat uygulayan ya da rekabete aykırı davranıp fırsatçılık yapanlarla ilgili cezai işlem uygulandığını belirten Pekcan, bunların teşhir edilmesi ile ilgili yasal bir engel olup olmadığını araştıracaklarını, gerekirse teşhir edeceklerini de vurguladı.
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