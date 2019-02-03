Organize sanayiye yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ile Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) arsa tahsisi süreçleri hızlanacak. Tahsis edilmemiş parsellere ilişkin bilgilere eksiksiz ulaşılacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışının önüne geçilecek. Genel kurul çağrısı yapılmazsa kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verecek. OSB'lerde atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
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