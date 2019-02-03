İstanbul’a turist yağıyor

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'a 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017'de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen turist sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti. İstanbul'u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanları 934 bin 860 kişiyle İranlılar izledi.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
- Türkiye'den dışa bağımlılığı azaltacak hamle
- Rumlardan küstah tehdit
- 6 Mayıs İzmir, Ankara ve İstanbul iftar saatleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.