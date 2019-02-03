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İstanbul’a turist yağıyor
İstanbul İl Kültür ve Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre 'a 2018 yılında 13 milyon 433 bin 101 yabancı ziyaretçi geldi. 2017'de gelen 10 milyon 840 bin 595 yabancı ziyaretçi ile karşılaştırıldığında kente gelen sayısında yüzde 24 artış gerçekleşti. İstanbul'u 1 milyon 71 bin 634 kişiyle en çok ziyaret edenler Almanlar oldu. Almanları 934 bin 860 kişiyle İranlılar izledi.

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