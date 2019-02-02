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hastalarının ilacı devletten

SMA hastalarının ilacı devletten
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce hastaları için müjdesini verdiği Tip 2 ve Tip 3 ilaçlarının verilmesine dünden itibaren başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'de yayımlanan karar ile geri ödeme listesine alınan söz konusu ilaçların dün itibariyle hastalara verilmeye başlandığını belirtti. Selçuk, yeni düzenlemeler ile birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8 bin 562'ye ulaştığını anlattı.

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