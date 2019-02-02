IMF yalanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. IMF ile yolun kesişmesi dahi söz konusu değildir" denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye ekonomisi ile ilgili 'kriz' beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz. Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır."
- Ekonomi
- 02.02.2019
- Gazete
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