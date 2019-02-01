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emeklisine en az bin 818 TL | İşte güncel emekli maaşları

mı emeklilerin maaşına en az 104 lira artış getirdi. 2000’den önce emekli olan ’lılarda ise en düşük maaş 168 lira artışla bin 818 lirayı buldu. Zamlar devam edecek.

SSK emeklisine en az bin 818 TL
Emeklilerin geliri mıyla arttı. ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.19, memur emeklileri ise yüzde 10.73 zamlı maaşlarını cebine koydu. Ocak zammıyla birlikte emeklilerin eline geçen parada en az 104,08 lira artış oldu. Ocak zammının maaşlara yansıtılmasıyla en düşük Bağ- Kur emekli aylığı bin 447 lira 77 kuruştan bin 595 lira 30 kuruşa yükselirken, tarım emeklilerinde taban maaş bin 79 lira 58 kuruştan bin 189 lira 59 kuruşa çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 149 liradan 2 bin 379 lira 59 kuruşa ulaştı. SSK'lılarda en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 650 lira 4 kuruştan bin 818 lira 18 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 40 kuruştan bin 125 lira 48 kuruşa yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek aylık ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıktı.



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Malulen emekliye ayrılanlar ile 3 bin 600 günle kısmi emekli olanlara Ocak zammının ardından Şubat'ta bir artış daha olacak. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

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